25 февраля, 10:12

Происшествия

ФСБ предотвратила заказное убийство бизнесмена в Оренбурге

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики предотвратили заказное убийство крупного бизнесмена в Оренбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

"В целях недопущения дестабилизации обстановки в этнической среде Оренбургской области предотвращено заказное убийство крупного предпринимателя, гражданина России, выходца одной из стран Центрально-Азиатского региона", – сообщили в ведомстве.

Там рассказали, что в ходе проведенной операции был задержан заказчик убийства – он хотел передать деньги исполнителю. В итоге его арестовали, возбуждено уголовное дело об организации убийства.

По данным следствия, заказчик задолжал предпринимателю 15 миллионов рублей и запланировал убийство, чтобы не возвращать долг. За это преступление ему может грозить пожизненное заключение.

Ранее в Санкт-Петербурге ФСБ предотвратила покушение на российского военнослужащего, которое готовил сторонник украинской террористической организации, запрещенной в России.

Он связался с куратором в мессенджере, выразил готовность совершить преступление и получил оружие. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации.

