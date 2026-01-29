ФСБ ликвидировала двух подозреваемых в подготовке терактов в Дагестане

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Республике Дагестан при задержании ликвидировали двух сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации, готовивших теракты. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Пресечена попытка совершения диверсионно-террористических актов (ДТА) в отношении объекта религиозного культа, а также на участке железнодорожного перегона Махачкала – Дербент Махачкалинского территориального управления Северо-Кавказской железной дороги", – сообщили в ЦОС.

Задержание проходило вблизи железнодорожной станции Уллубиево, где двое подозреваемых намеревались устроить теракт. Они оказали вооруженное сопротивление, потому сотрудники ФСБ открыли ответный огонь.

При себе подозреваемые имели огнестрельное оружие, боеприпасы, а также самодельное взрывное устройство, которое затем обезвредили взрывотехники. По месту проживания найдена экстремистская литература и символика запрещенной организации.

