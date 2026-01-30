Форма поиска по сайту

30 января

Общество
Врач Суворинова: внезапная склонность к черному юмору может быть предвестником деменции

Невролог рассказала, какие симптомы считаются предвестниками деменции

Фото: 123RF.com/bialasiewicz

Бытовая забывчивость, непривычная плаксивость и внезапная склонность к черному юмору могут сигнализировать о развитии деменции. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Н. И. Пирогова Наталья Суворинова.

По ее словам, характерным признаком развития недуга является плохая ориентация во времени. Это легко проверить: надо просто спросить человека о том, какое сегодня число. Если проблема есть, ему будет очень сложно дать ответ.

Кроме того, развитие деменции часто сопровождается сменой характера. Человек может начать часто обижаться, проявлять агрессию к окружающим, скандалить и ругаться, хотя раньше за ним не наблюдалось склонности к такому поведению. К тому же недуг может повлиять на настроение и вызывать повышенную плаксивость.
Наталья Суворинова
врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Н. И. Пирогова

Появление внезапной любви к черному юмору и пошлым шуткам также может быть признаком ранней стадии развития деменции. Такое происходит на фоне поражения лобных отделов мозга, пояснила врач.

"Среди симптомов также бытовая забывчивость, которая проявляется трудностью запоминания каких-то рядовых действий, происходящих в течение дня и накануне. Вплоть до того, что человек не помнит, ел он за весь день что-то или нет. Или с полной уверенностью утверждает, что не трогал, например, пирожные, хотя еще утром сам все их съел, а потом забыл об этом", – рассказала невролог.

Однако Суворинова отметила, что ситуации, когда люди уже по дороге на работу начинают переживать о том, выключили они утюг (другую бытовую технику) или нет, являются нормальными.

Это связано с банальной загруженностью и усталостью современного человека. Когда же речь идет о развитии деменции, больной регулярно забывает что-то выключать и потом даже не вспоминает, не переживает об этом.
Наталья Суворинова
врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Н. И. Пирогова

О риске деменции стоит беспокоиться людям с наследственной предрасположенностью. То есть если заболевание было у кого-то из близких родственников – родителей, бабушек, дедушек, отметила невролог.

Также особому риску подвержены люди с атеросклерозом и повышенным давлением, а также те, кто регулярно употребляет спиртные напитки, потому что алкоголь сильно воздействует на нервную систему и приводит к нарушениям в ее работе. В среднем проявляться признаки проблемы могут в возрасте от 60 лет, заключила она.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что для сохранения памяти и ясного ума важно регулярно выполнять интеллектуальную работу. Например, разгадывать кроссворды, учить стихотворения и играть в игры, где необходимо составлять слова. Помимо прочего, очень полезно делать что-то не ведущей рукой. Например, правше можно начать чистить зубы или складывать какие-то вещи левой рукой.

