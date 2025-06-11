Врач Воробьева назвала неожиданный признак рассеянного склероза

11 июня, 13:34Общество
Фото: 123RF/andranik2018
Несинхронное движение глаз может сигнализировать о развитии рассеянного склероза. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог Ольга Воробьева.
Общероссийский день рассеянного склероза отмечается 11 июня. По словам Воробьевой, это неврологическое заболевание чаще всего развивается у молодых людей в возрасте около 30 лет и даже встречается у детей.
"Основная проблема связана с иммунной системой: она начинает вести себя агрессивно по отношению к собственным структурам, в частности миелину. Он представляет собой оболочку, которая окружает структуры нервных клеток", – объяснила врач.
Также при рассеянном склерозе любая из частей тела способна потерять чувствительность. Например, онемение может возникнуть в стопе, а затем подниматься выше по колену или же "переходить" с лица на руку.
"Кроме того, нарушается походка, появляются покачивания из стороны в сторону и сильное головокружение", – добавила врач.
Если перечисленные симптомы держатся больше суток, следует немедленно обратиться к врачу, заключила Воробьева.
Ранее врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова рассказала, что избегание зрительного и физического контакта, а также сложности в общении могут указывать на аутизм. Кроме того, для заболевания характерны низкий уровень эмпатии и нетерпимость к изменениям.