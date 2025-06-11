Врач Воробьева назвала неожиданный признак рассеянного склероза

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Несинхронное движение глаз может сигнализировать о развитии рассеянного склероза. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог Ольга Воробьева.

Общероссийский день рассеянного склероза отмечается 11 июня. По словам Воробьевой, это неврологическое заболевание чаще всего развивается у молодых людей в возрасте около 30 лет и даже встречается у детей.

"Основная проблема связана с иммунной системой: она начинает вести себя агрессивно по отношению к собственным структурам, в частности миелину. Он представляет собой оболочку, которая окружает структуры нервных клеток", – объяснила врач.





Ольга Воробьева профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Первое, на что важно обратить внимание, – резкое ухудшение зрения одного глаза. Обычно симптом держится около суток.

Также при рассеянном склерозе любая из частей тела способна потерять чувствительность. Например, онемение может возникнуть в стопе, а затем подниматься выше по колену или же "переходить" с лица на руку.

"Кроме того, нарушается походка, появляются покачивания из стороны в сторону и сильное головокружение", – добавила врач.





Ольга Воробьева профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Из неочевидных симптомов можно назвать нарушение плавного движения глазных яблок. В обычном состоянии это происходит синхронно, а при склерозе возникают нарушения. У человека же в этот момент начинает двоиться в глазах.

Если перечисленные симптомы держатся больше суток, следует немедленно обратиться к врачу, заключила Воробьева.

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