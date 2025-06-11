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11 июня, 13:34

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Врач Воробьева назвала неожиданный признак рассеянного склероза

Невролог назвала неожиданный признак рассеянного склероза

Фото: 123RF/andranik2018

Несинхронное движение глаз может сигнализировать о развитии рассеянного склероза. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог Ольга Воробьева.

Общероссийский день рассеянного склероза отмечается 11 июня. По словам Воробьевой, это неврологическое заболевание чаще всего развивается у молодых людей в возрасте около 30 лет и даже встречается у детей.

"Основная проблема связана с иммунной системой: она начинает вести себя агрессивно по отношению к собственным структурам, в частности миелину. Он представляет собой оболочку, которая окружает структуры нервных клеток", – объяснила врач.

Первое, на что важно обратить внимание, – резкое ухудшение зрения одного глаза. Обычно симптом держится около суток.
Ольга Воробьева
профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

Также при рассеянном склерозе любая из частей тела способна потерять чувствительность. Например, онемение может возникнуть в стопе, а затем подниматься выше по колену или же "переходить" с лица на руку.

"Кроме того, нарушается походка, появляются покачивания из стороны в сторону и сильное головокружение", – добавила врач.

Из неочевидных симптомов можно назвать нарушение плавного движения глазных яблок. В обычном состоянии это происходит синхронно, а при склерозе возникают нарушения. У человека же в этот момент начинает двоиться в глазах.
Ольга Воробьева
профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

Если перечисленные симптомы держатся больше суток, следует немедленно обратиться к врачу, заключила Воробьева.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова рассказала, что избегание зрительного и физического контакта, а также сложности в общении могут указывать на аутизм. Кроме того, для заболевания характерны низкий уровень эмпатии и нетерпимость к изменениям.

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