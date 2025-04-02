Психиатр Жесткова перечислила признаки аутизма у взрослых

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Расстройство аутистического спектра является врожденным и диагностируется в раннем возрасте. Однако у взрослых состояние тоже может проявляться в виде определенных черт, заявила в разговоре с Москвой 24 врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова.

2 апреля в мире отмечается День распространения информации о проблеме аутизма. По словам специалиста, в первую очередь на проблему указывают сложности в общении с окружающими, избегание зрительного и физического контакта. Такие люди не склонны заводить большое количество друзей или не имеют их вовсе.





Елизавета Жесткова врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Им в целом труднее даются тонкости межличностных отношений. То есть они не понимают сарказм, полунамеки. И у них снижена эмпатия. То есть они, например, могут понимать, что кому-то в их окружении грустно, но не сочувствовать эмоционально.

Еще одна аутистическая черта – нарушение лабильности, указала психиатр. Состояние проявляется в виде нетерпимости к каким-либо изменениям и чрезмерной склонности к рутине, единообразию.

"То есть такие люди любят, чтобы все было четко и по правилам. Допустим, если человек решил, что на работе он уйдет на обед в 13:00, а начальство вдруг просит отложить это, он продолжит настаивать на своем. Потому что для его психики важен график, с ним проще адаптироваться", – пояснила Жесткова.

Проблема не решается медикаментозно. Однако в случае, если она существенно снижает качество жизни, необходимо обратиться за психологической помощью, рекомендовала эксперт. По ее словам, таким образом можно научиться легче "вливаться" в общество.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева перечислила основные симптомы микроинсульта. Речь идет о головной боли и головокружении, которые возникают на фоне затруднения кровоснабжения в мозге. Также определить состояние можно по временной потере зрения, расстройству речи, онемению или покалыванию в одной половине тела.