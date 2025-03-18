Врач Маршинцева перечислила главные признаки микроинсульта

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Головная боль, временная потеря зрения, нарушение речи, а также онемение или покалывание в одной половине тела могут быть признаком микроинсульта, рассказала Москве 24 врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

Она отметила, что в медицине микроинсульт называется транзиторной ишемической атакой.



Юлия Маршинцева врач-кардиолог В отличие от обычного инсульта, при микроинсульте кровоснабжение определенной доли мозга затрудняется лишь на какое-то время и временно образуется очаг, который приводит к головокружению и головным болям.

"Наиболее часто из общемозговых симптомов встречается головная боль, головокружение, непродолжительная потеря сознания. Из очаговой симптоматики – временная потеря зрения, нарушения речи (афазия), слабость, онемение или покалывание в одной половине тела", – пояснила эксперт.

Такое состояние может развиться из-за аномалии сосудов, наличия бляшек либо высокого давления, отметила кардиолог. При вышеперечисленных симптомах специалист посоветовала как можно скорее обратиться к врачу, так как транзиторная ишемическая атака в дальнейшем может привести к ишемическому инсульту.

"Для профилактики микроинсульта нужно вести здоровый образ жизни, снизить холестерин, чтобы не было бляшек, и контролировать давление. Также следует обязательно обследовать сосуды головного мозга и шеи, потому что извитости (когда сосуд закручен по типу спирали) – это тоже фактор риска развития инсульта", – указала Маршинцева.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала желающим укрепить сосуды обратить внимание на клюкву, виноград, куркуму и зелень. Специалист отметила, что петрушка, укроп, айсберг, рукола и шпинат содержат минералы и витамины, в частности витамин C, который благотворно влияет на сосудистую стенку.