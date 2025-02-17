Диетолог Дюваль назвала продукты для укрепления сосудов в пожилом возрасте

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Зелень, клюква, виноград, куркума и достаточное количество жидкости помогут укрепить сосуды в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По словам эксперта, для здоровья сосудов в первую очередь стоит поддерживать нормальную текучесть крови. Чтобы она не была густой, врач порекомендовала ежедневно пить 30 миллилитров жидкости на килограмм веса.



Анжелика Дюваль врач-диетолог Больше всего полезны для сердечно-сосудистой системы красные ягоды, например клюква. Она содержит большое количество кислот, которые позволяют поддерживать кровь в жидком состоянии, не давать ей сгущаться.

Дюваль посоветовала добавлять клюкву в чай или делать из нее морсы без сахара. Рекомендуемое количество – 300 миллилитров напитка в день.

По мнению эксперта, пожилым также полезно включить в рацион разнообразную зелень: петрушку, укроп, айсберг, рукколу, шпинат и другое. Она помогает укрепить стенки сосудов благодаря минеральному и витаминному составу, в частности, витамину C, отметила специалист.



Анжелика Дюваль врач-диетолог Красный темный виноград – хороший источник антиоксиданта ресвератрола. Это одно из самых рекомендуемых специалистами веществ, направленных на улучшение состояния сосудов.

Диетолог посоветовала пожилым есть красный темный виноград два-три раза в неделю. Рекомендуемое количество – 100 граммов между завтраком и обедом отдельно от другой пищи.

"Еще я бы выделила куркуму. Пряность считается природным антибиотиком и хорошо снимает воспаление, поэтому будет полезна для сердечно-сосудистой системы. Можно покупать ее в экстрактах либо добавлять в блюда как специю", – указала врач.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что регулярные объятия положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы. Они помогают расслабить сосуды и снижают риск развития инфаркта.