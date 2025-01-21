Врач Людмила Лапа: регулярные объятия снижают риск инфаркта

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Объятия улучшают настроение, благотворно действуют на иммунную систему, а также снижают стресс и риск инфаркта. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Ежегодно 21 января отмечается Международный день объятий. Специалист пояснила, что люди, когда обнимаются, передают друг другу положительную энергию, что, безусловно, сказывается на самочувствии человека.

"Повышается уровень гормонов радости. А это значит, что улучшается настроение, укрепляется иммунитет. Чем больше улыбаемся и обнимаемся, тем спокойнее живем", – указала врач.



Людмила Лапа врач-терапевт Объятия способствуют снижению стресса: как только гормональный фон улучшается, естественно, все успокаиваются. Чем больше объятий, меньше конфликтов, тем лучше наши нервы.

Помимо прочего, объятия положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.

"Если сосуды были в напряжении, они начинают расслабляться, работать более правильно. Поэтому объятия работают на благо организма и даже могут снизить риск инфаркта", – рассказала эксперт.

В свою очередь, психолог Наталья Наумова уточнила в разговоре с Москвой 24, что во время объятий в организме вырабатывается гормон окситоцин, который формирует привязанность.



Наталья Наумова психолог Объятия и этот гормон позволяют выстраивать более тесные взаимоотношения, надежные связи. Начинается лучшее взаимопонимание. Люди чувствуют любовь, заботу, поэтому качество жизни улучшается.

Ранее россиянам рассказали, что поцелуи благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Они ускоряют дыхание и расширяют кровеносные сосуды. Кроме того, регулярные поцелуи снижают уровень стресса и помогают переключить внимание с негативных эмоций на позитивные.

