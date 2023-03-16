Эндокринолог рассказала о пользе поцелуев для сердечно-сосудистой системы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Поцелуи укрепляют эмоциональную связь и привязанность между партнерами, однако они могут быть полезными и для физического здоровья за счет выработки окситоцина, дофамина и эндорфина. Об этом рассказала эндокринолог и терапевт Анастасия Калмурзина, сообщает "Газета.ру".

По ее словам, благодаря окситоцину понижается уровень гормона стресса – кортизола. Под влиянием окситоцина человек начинает успокаиваться.

"Дофамин называют "гормоном удовольствия", а эндорфин – "гормоном счастья". Под их влиянием мы охотнее беремся за новые начинания и в целом становимся более активными. Таким образом регулярные поцелуи помогают меньше нервничать и переносят фокус нашего внимания с негативных на позитивные эмоции", – сказала Калмурзина.

Эксперт подчеркнула, что поцелуи оказывают положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, поскольку они способствуют ускорению дыхания и расширению кровеносных сосудов.

Также врач объяснила, что поцелуи могут стимулировать выделение слюны, которая приводит в норму кислотно-щелочный баланс полости рта и убирает с эмали зубов бактерии.

"В отличие от передающихся через поцелуи вирусов и инфекций эти микроорганизмы не только не вредны, но и даже полезны для человека. Они "приучают" иммунную систему человека к восприятию чужих бактерий и делают ее менее уязвимой", – резюмировала Калмурзина.

Ранее дерматолог Ольга Божок предупредила, что поцелуй может быть опасен для человека, так как несет риск инфицирования ВИЧ. По словам эксперта, целуясь, также можно заразиться хеликобактериозом, который впоследствии может привести к онкологии. Кроме того, как уточнила дерматолог, через поцелуй заражаются герпесом.

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