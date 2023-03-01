Сексолог рассказала, какое качество делает человека отличным любовником

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Сексолог, психолог Юлия Толмачева объяснила "Газете.ру", какие люди являются хорошими любовниками. Она отметила, что оценка субъективна, так как каждый человек имеет собственные потребности и запросы.

"Например, одно из таких исследований провели специалисты института имени Кинси в США. Удивительно, но достижение оргазма оказалось не на первом месте. И мужчины, и женщины главным критерием хорошего секса назвали заботу и уважение, а также энтузиазм со стороны партнера", – указала эксперт.

По словам сексолога, главное качество хорошего любовника заключается в чуткости к партнеру и понимании его желаний. Также она выделила считывание телесных и психологических реакций.

Ранее психолог-сексолог Каролина Путинцева рассказала, что психологические потрясения, физические травмы, серьезные болезни могут стать негативными последствиями начала половой жизни в раннем возрасте.

Она подчеркнула, что ранний опыт сексуальной жизни связан с применением насилия или употреблением алкоголя. Кроме того, ребенок не умеет твердо настаивать на своем и говорить нет, вследствие чего происходят связи без применения контрацепции и защиты от заболеваний, объяснила специалист.

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