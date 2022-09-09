Эксперт рассказала о минусах раннего начала половой жизни

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Психологические потрясения, физические травмы, серьезные болезни могут стать негативными последствиями начала половой жизни в раннем возрасте, заявила психолог-сексолог Каролина Путинцева.

"Такие контакты часто приводят не только к нежелательной беременности, но также к заражению заболеваниями, передающимся половым путем, ВИЧ, гепатитом", – рассказала она в беседе с "Лентой.ру".

По словам эксперта, ранний опыт сексуальной жизни связан с применением насилия или употреблением алкоголя. Кроме того, ребенок не умеет твердо настаивать на своем и говорить "нет", вследствие чего происходят связи без применения контрацепции и защиты от заболеваний. Она уточнила, что в России средний возраст начала половой жизни в России составляет 16–18 лет, при этом у девушек она начинается раньше.

Специалист также отметила множество негативных отзывов о своем первом раннем опыте. В юном возрасте люди не владели необходимой информацией, а также отсутствовала психологическая готовность.

Путинцева отметила негативное влияние от плохого первого опыта половой жизни на интимной жизни – могут появиться боли и произойти сокращение мышц тазового дна. Это, в свою очередь, требует помощи специалистов.

Ранее репродуктолог Мария Мсхалая и акушер-гинеколог Нина Антипова назвали наиболее подходящий возраст для рождения ребенка.

Мсхалая отметила, что предельным репродуктивным возрастом является отметка в 49 лет. Идеальным же промежутком считается период с 20 до 35 лет, что связано с определенным запасом яйцеклеток. По ее словам, если же материнство все же в ваших планах не сегодня и не сейчас, а в будущем, есть возможность немного обмануть время. Отложенное материнство – это процедура заморозки яйцеклеток в период репродуктивного "зенита".

В свою очередь, Антипова отметила, что, хотя риск осложнений во время беременности растет с возрастом, сам по себе он не отражает состояние здоровья женщины. Обычно после 35 лет женщины осознаннее смотрят на материнство, добавила она. В этом возрасте они, как правило, более устойчивы в психологическом и материальном плане.

