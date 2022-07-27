Врач назвала возраст, с которого девочкам следует посещать гинеколога

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Акушер-гинеколог Анастасия Дегтева рассказала, с какого возраста девочкам следует начинать проходить обязательные осмотры у врача. Об этом пишет "Газета.ру".

"Обязательный осмотр девочек с 3 лет, с 12 лет – на кресле. Самое важное – появиться у гинеколога в возрасте, когда начнется или только началась менструация", – сказала она.

Дегтева отметила, что специалист объяснит девочке изменения, которые с ней происходят, а также расскажет о средствах контрацепции.

После совершеннолетия необходимо делать скрининг рака шейки матки – мазок на ВПЧ и мазок на онкоцитологии, посоветовала эксперт.

Ранее репродуктолог Мария Мсхалая и акушер-гинеколог Нина Антипова назвали наиболее подходящий возраст для рождения ребенка.

Мсхалая отметила, что предельным репродуктивным возрастом является отметка в 49 лет. Идеальным же промежутком считается период с 20 до 35 лет, что связано с определенным запасом яйцеклеток. По ее словам, если же материнство все же в ваших планах не сегодня и не сейчас, а в будущем, есть возможность немного обмануть время. Отложенное материнство – это процедура заморозки яйцеклеток в период репродуктивного "зенита".

В свою очередь, Антипова отметила, что, хотя риск осложнений во время беременности растет с возрастом, сам по себе он не отражает состояние здоровья женщины. Обычно после 35 лет женщины осознаннее смотрят на материнство, добавила она. В этом возрасте они, как правило, более устойчивы в психологическом и материальном плане.