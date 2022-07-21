Врачи назвали идеальный возраст для рождения ребенка

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Врачи назвали наиболее подходящий возраст для рождения ребенка. Об этом рассказали репродуктолог Мария Мсхалая и акушер-гинеколог Нина Антипова в беседе с "Лентой.ру".
Мсхалая отметила, что предельным репродуктивным возрастом является отметка в 49 лет. Идеальным же промежутком считается период с 20 до 35 лет, что связано с определенным запасом яйцеклеток.
"Если же материнство все же в ваших планах не сегодня и не сейчас, а в будущем, есть возможность немного обмануть время. Отложенное материнство – это процедура заморозки яйцеклеток в период репродуктивного "зенита". Замороженные ооциты можно использовать позднее, когда для детей появятся возможность и время", – заявила гинеколог.
Антипова отметила, что, хотя риск осложнений во время беременности растет с возрастом, сам по себе он не отражает состояние здоровья женщины.
"Обычно после 35 лет женщины осознаннее смотрят на материнство. В этом возрасте они, как правило, более устойчивы в психологическом и материальном плане. Поэтому рождение ребенка становится для них обдуманным и важным шагом", – отметила специалист.
Она добавила, что репродуктивные технологии все же не всегда могут помочь при возрастной беременности, поскольку у потенциальных рожениц могут проявляться заболевания вен, развиваться диабет и риск рождения ребенка с синдромом Дауна.
По словам Мсхалая, рожать можно и в период 40–45 лет. Однако в этом случае перед планированием беременности нужно посетить терапевта, эндокринолога и гинеколога, а также компенсировать дефициты организма, скорректировать гормональные и метаболические нарушения и добиться ремиссии по хроническим болезням.
Эксперт бренда Valdore, врач-трихолог, вице-президент Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас ранее рассказала, как восстановить густоту волос после беременности. В частности, следует расширить рацион продуктами с высоким содержанием белка – например красным мясом.
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