Трихолог рассказала, как вернуть густоту волос после беременности

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Эксперт бренда Valdore, врач-трихолог, вице-президент Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас рассказала, как восстановить густоту волос после беременности. Об этом сообщает "Газета.ру".
По ее словам, необходимо добавить в рацион богатые белками продукты, в частности красное мясо.
"Запомните, мясо – это не курица. Хотя, по мнению многих, белка в птице содержится достаточно. Но в связи с дефицитом железа у кормящих матерей им необходимо именно красное мясо", – пояснила трихолог.
Кохас подчеркнула, что после родов очень важно есть много клетчатки, растительных жиров и не отказываться от сложных углеводов.
Специалист посоветовала есть крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб, жирные сорта рыбы и орехи.
Также она рекомендовала тщательно подобрать уход за волосами.
"Против выпадения волос хорошо работают стволовые клетки растений. Пептидный комплекс в составе усиливает кератинизацию, а натуральные эфирные масла стимулируют кровообращение кожи головы", – пояснила Кохас.
Ранее врач-трихолог Ольга Симонова предупредила, что если волосы отсутствуют более 3–5 лет, то восстановить их не получится даже при помощи специалиста. Она объяснила, что это связано с возникновением рубцовой ткани на месте умершего волосяного фолликула.
Также специалист отметила, что облысение может застать человека в любом возрасте. Причины выпадения волос у женщин и мужчин при этом не отличаются. Но женщины замечают проблему раньше, а мужчины часто доводят ситуацию до образования плеши.
"Доктор 24": почему волосы становятся тонкими
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