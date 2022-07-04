Трихолог рассказала, как вернуть густоту волос после беременности

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Эксперт бренда Valdore, врач-трихолог, вице-президент Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас рассказала, как восстановить густоту волос после беременности. Об этом сообщает "Газета.ру".

По ее словам, необходимо добавить в рацион богатые белками продукты, в частности красное мясо.

"Запомните, мясо – это не курица. Хотя, по мнению многих, белка в птице содержится достаточно. Но в связи с дефицитом железа у кормящих матерей им необходимо именно красное мясо", – пояснила трихолог.

Кохас подчеркнула, что после родов очень важно есть много клетчатки, растительных жиров и не отказываться от сложных углеводов.

Специалист посоветовала есть крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб, жирные сорта рыбы и орехи.

Также она рекомендовала тщательно подобрать уход за волосами.

"Против выпадения волос хорошо работают стволовые клетки растений. Пептидный комплекс в составе усиливает кератинизацию, а натуральные эфирные масла стимулируют кровообращение кожи головы", – пояснила Кохас.

Ранее врач-трихолог Ольга Симонова предупредила, что если волосы отсутствуют более 3–5 лет, то восстановить их не получится даже при помощи специалиста. Она объяснила, что это связано с возникновением рубцовой ткани на месте умершего волосяного фолликула.

Также специалист отметила, что облысение может застать человека в любом возрасте. Причины выпадения волос у женщин и мужчин при этом не отличаются. Но женщины замечают проблему раньше, а мужчины часто доводят ситуацию до образования плеши.

