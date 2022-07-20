Эксперт рассказала, как предупредить женский рак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врач-онколог, химиотерапевт, CTM-специалист Арина Косулина рассказала, на какие факторы стоит обратить внимание в рамках женской онкопрофилактики. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалист рассказала, что чаще всего женщины сталкиваются с раком молочной железы (18,5% от общего числа опухолей), раком тела матки (3-е место у женщин по выявляемости) и раком шейки матки.

"Во многих случаях заболевания выявляются на достаточно поздних стадиях, когда они уже с трудом поддаются лечению. Да и качество жизни после такого лечения оставляет желать лучшего", – отметила Косулина.

Факторами риска для развития онкозаболеваний называют раннее наступление менструации (до 13 лет), возраст и наследственную предрасположенность. Однако есть и те, на которые можно повлиять.

В частности, рак могут провоцировать курение, ожирение, сахарный диабет, гипертония, гормональный дисбаланс и длительный прием комбинированных оральных контрацептивов. Кроме того, следует избегать пищи с избытком жиров, хронического стресса и абортов.

Для работы с факторами риска Арина Косулина посоветовала восстановить циркадные ритмы организма, уделив время правильному сну и физической активности. За счет этого можно восстановить гормональный баланс и снизить уровень стресса.

Отдельное место в ракопрофилактике занимает питание. Следует включить в рацион больше зелени, фруктов и овощей, а параллельно с этим минимизировать добавленный сахар, жареные продукты и алкоголь. Также необходимо проработать восстановление слизистой оболочки кишечника и наладить желчеотток.

По словам онколога, в случае с женщинами также необходимо выстроить безопасное репродуктивное поведение. Специалист уточнила, что комбинированные оральные контрацептивы являются наиболее эффективным способом отложить беременность, однако входящие в их состав эстрогены, по данным ВОЗ, являются канцерогенными. Аналогичные эстрогены встречаются в препаратах для менопаузальной гормонотерапии и компонентах протоколов вспомогательных репродуктивных технологий.

Косулина объяснила, что для контроля за здоровьем женщины требуется раз в год посещать гинеколога, сдать тест на онкоцитологию и анализы крови. Кроме того, уместны УЗИ органов брюшной полости и малого таза, а также флюорография.

При достижении сорокалетнего возраста раз в два года следует проходить маммографию. С того же возраста раз в пять лет требуется колоноскопия. Аналогичная периодичность рекомендована для теста на вирус паппиломы человека с 30 лет.

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко ранее рассказала, какие продукты могут помочь снизить вероятность развития онкологических заболеваний. К таковым специалист отнесла рацион в виде средиземноморской диеты. Кроме того, следует потреблять достаточное количество воды.

