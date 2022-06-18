Диетолог назвала продукты, препятствующие развитию рака

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Включение в рацион определенных продуктов, а также потребление достаточного количества воды способны снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-диетолога, эндокринолога Наталью Лазуренко.
"Есть такой рацион, как средиземноморская диета. В ней присутствует достаточно большое количество растительных масел, жирной рыбы. В идеале рыба должна быть некрупной и морской, океанической", – сказала специалист, говоря о продуктах препятствующих развитию рака.
Также в борьбе с онкологией помогает употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки и пищевых волокон, в том отруби и злаковые культуры, фрукты и овощи. Лучше всего при этом есть в сыром виде.
Кроме того, Лазуренко обратила внимание на важность воды. Дело в том, что вся еда во время переваривания превращается в водорастворимые элементы. Если же растворяться не в чем, то это чревато аутоимунными поражениями кишечника.
В числе продуктов, которые, наоборот, провоцируют рак, диетолог выделила продукты с трансжирами, полуфабрикаты, а также продукты, содержащие усилители вкуса, ГМО, различные химические соединения. В небольшом количестве они не способны навредить организму, однако регулярное их употребление сопряжено с серьезными последствиями для здоровья.
Ранее врач-диетолог Роксана Эхсани предупредила о вреде употребления красного мяса для людей с высоким уровнем холестерина, синдромом альфа-gal, сердечными заболеваниями, а также тем, у кого есть родственники, которые страдали раком толстой кишки. В первом случае мясо может повысить уровень холестерина, во втором – вызвать крапивницу, тошноту, рвоту, изжогу и диарею, а в последних двух – усугубить общее физическое состояние.
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