Диетолог назвала категорию людей, которым не рекомендуется есть красное мясо

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Употребление красного мяса чревато последствиями для людей с высоким уровнем холестерина, синдромом альфа-gal и сердечными заболеваниями. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на врача-диетолога Роксану Эхсани.
По ее словам, стейки и гамбургеры лишь повысят плохие значения у людей с высоким уровнем холестерина. У граждан с альфа-gal красное мясо может вызвать крапивницу, тошноту, рвоту, изжогу, диарею и другие симптомы. Употребление красного мяса специалист рекомендовала сократить людям с одним или несколькими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, хроническими заболеваниями почек, с семейным анамнезом рака толстой кишки.
"Регулярное употребление красного мяса связано с повышенным риском развития высокого уровня холестерина и высокого кровяного давления, которые могут привести к сердечным заболеваниям, а также увеличить риск развития некоторых видов рака", – пояснила Эхсани.
Диетолог добавила, что в некоторых случаях красное мясо может увеличить риск развития диабета и сократить продолжительность жизни. Проблемы могут возникнуть и при неправильном приготовлении продукта. Кроме того, повышенное давление могут вызвать колбаса, хот-доги, бекон, мясные деликатесы.
Ранее врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала, что редис богат клетчаткой и полезен для хорошего пищеварения и поддержания микрофлоры кишечника. Она отметила, что овощ является низкокалорийным – 16–20 калорий на 100 граммов. При этом он дает быстрое насыщение. В редисе также содержатся треть нормы витамина С и кремний.
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