Врач рассказала о продуктах с антираковыми свойствами

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Темные ягоды, крестоцветные овощи, зеленый чай, специи, а также продукты, содержащие витамин C, бета-каротин и ликопин, помогают в профилактике рака. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Специалист отмечает, что темные ягоды, такие как голубика, черника и ежевика, в своем составе имеют рекордное количество антиоксидантов, которые помогают в профилактике онкологических заболеваний.
Кроме того, полезно употреблять в пищу овощи и фрукты, содержащие ликопин и бета-каротин, продолжает специалист. Ликопин предотвращает рак простаты, а бета-каротин – рак молочной железы и слизистых оболочек.
"Бета-каротин – это абрикосы, тыква, морковь. Ликопин – помидоры, особенно термически обработанные, натуральная паста, натуральный томатный сок. Он предотвращает рак простаты в основном. По бета-каротину есть исследования по поводу рака молочной железы, рака слизистых оболочек", – говорит Соломатина.
По словам диетолога, люди, которые едят мало клетчатки (меньше пяти порций овощей и фруктов в день) имеют значительно больше шансов заболеть онкологией, особенно раком толстого кишечника.
Среди полезных напитков можно выделить зеленый чай. В его составе есть катехины, которые снижают возможность образования патологических клеток и, как следствие, препятствуют возникновению рака, объясняет врач.
Помогут предотвратить онкологию и продукты, содержащие витамин C. Его много в шиповнике, квашеной капусте, болгарском перце и черной смородине, уточнила эксперт.
Ранее доктор медицинских наук Александр Серяков рассказал, что серьезные риски для развития онкологии создают генно-модифицированные продукты в рационе человека. По словам эксперта, именно их зачастую и употребляют современные люди. Кроме того, ухудшающаяся экология также вносит вклад в возникновение рака, убежден специалист.
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