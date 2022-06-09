Врач рассказала о продуктах с антираковыми свойствами

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Темные ягоды, крестоцветные овощи, зеленый чай, специи, а также продукты, содержащие витамин C, бета-каротин и ликопин, помогают в профилактике рака. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист отмечает, что темные ягоды, такие как голубика, черника и ежевика, в своем составе имеют рекордное количество антиоксидантов, которые помогают в профилактике онкологических заболеваний.

Кроме того, полезно употреблять в пищу овощи и фрукты, содержащие ликопин и бета-каротин, продолжает специалист. Ликопин предотвращает рак простаты, а бета-каротин – рак молочной железы и слизистых оболочек.

"Бета-каротин – это абрикосы, тыква, морковь. Ликопин – помидоры, особенно термически обработанные, натуральная паста, натуральный томатный сок. Он предотвращает рак простаты в основном. По бета-каротину есть исследования по поводу рака молочной железы, рака слизистых оболочек", – говорит Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Есть еще исследования по крестоцветным овощам. В частности, капуста, особенно брокколи. Там есть сульфорафан, который тоже показал себя очень активно как противораковое средство. Там есть и клетчатка, а клетчатка очень хорошо предотвращает рак толстого кишечника.

По словам диетолога, люди, которые едят мало клетчатки (меньше пяти порций овощей и фруктов в день) имеют значительно больше шансов заболеть онкологией, особенно раком толстого кишечника.

Среди полезных напитков можно выделить зеленый чай. В его составе есть катехины, которые снижают возможность образования патологических клеток и, как следствие, препятствуют возникновению рака, объясняет врач.

Помогут предотвратить онкологию и продукты, содержащие витамин C. Его много в шиповнике, квашеной капусте, болгарском перце и черной смородине, уточнила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Специи, такие как куркума, шалфей, базилик, подавляют микровоспаление. А микровоспаления являются не только провокаторами сердечно-сосудистых заболеваний, но и онкологии, потому что повреждают клетку.

Ранее доктор медицинских наук Александр Серяков рассказал, что серьезные риски для развития онкологии создают генно-модифицированные продукты в рационе человека. По словам эксперта, именно их зачастую и употребляют современные люди. Кроме того, ухудшающаяся экология также вносит вклад в возникновение рака, убежден специалист.