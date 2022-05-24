Онколог назвал пищевую привычку, провоцирующую развитие рака

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Доктор медицинских наук, руководитель онкологического центра "СМ-Клиника" Александр Серяков предупредил, что употребление генно-модифицированных продуктов, которые преобладают в рационе современного человека, создает большие риски развития рака. Об этом сообщает газета "Известия".
"<...> в современном рационе преобладает пища с консервантами, стабилизаторами. Люди часто едят генно-модифицированные продукты, употребление которых может привести к развитию онкологии органов пищеварения. Также на возникновение рака влияет и ухудшающаяся экологическая ситуация", – рассказал врач.
Он добавил, что в целом на возникновение рака влияют разные факторы, в том числе злоупотребление алкоголем и курение.
Серяков также перечислил самые распространенные виды рака. Так, по его словам, у мужчин чаще всего встречается рак легкого, предстательной железы, желудка, пищевода, мочевого пузыря и толстой кишки. У женщин – рак молочной железы, колоректальный, кожи, шейки матки и желудка.
Онколог подчеркнул, что каждый взрослый человек до 40 лет должен проходить комплексные обследования один раз в 3 года, а после 40 лет – один раз в год.
Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал Москве 24 об основных симптомах рака легких. По его словам, при данном заболевании могут наблюдаться кашель, кровохарканье и дискомфорт в грудной клетке.
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