Онколог рассказал, что такое акральная меланома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Нередко рак кожи обусловлен пагубным воздействием ультрафиолета, однако существует акральная меланома, которая с ультрафиолетом никак не связана. О том, что это такое и как ее распознать, рассказал врач-онколог Эльхан Ибрагимов, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Акральная лентигинозная меланома – злокачественная опухоль, которая развивается на ладонях, стопах, в ногтевом ложе – там, где нет волосяных фолликулов. В отличие от обычной меланомы, акральная практически не связана с ультрафиолетовым излучением", – объяснил медик.

По его словам, это достаточно редкое заболевание, которым чаще страдают люди старше 55 лет, преимущественно мужчины, и на которое приходится не больше десятой всех случаев рака кожи. В зоне риска – люди с диспластическими невусами на коже, опасными родинками неправильной формы.

Наиболее распространенная форма акральной меланомы – подногтевая. Она выглядит как темное пятно или полоса под ногтем. Причины развития заболевания могут крыться в наследственности, плохой экологии, частых травмах ногтевой пластины и даже курении. Подногтевую меланому можно спутать с обычной гематомой, однако есть несколько признаков, позволяющих этого избежать: например, меланома не может находиться сразу на нескольких пальцах, а синяк сходит по мере отрастания ногтя, отметил Ибрагимов.

"В любом случае, если вы заметили темные пятна на коже ладоней, стоп, изменение окраса ногтевой пластины, стоит проконсультироваться с врачом, это может быть как не связанное с онкологией заболевание, так и акральная меланома", – заключил онколог.

Ранее ученые предупредили, что зудящее веко может быть симптомом редкой формы рака – меланомы глаза. Это довольно редкое заболевание, о котором также могут свидетельствовать волнистые линии перед глазами, нечеткость зрения, вспышки света, темное увеличивающееся пятно в глазу.