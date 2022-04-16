Изменение голоса может оказаться симптомом онкологии – эксперты

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Изменение голоса может быть признаком онкологического заболевания, развивающегося в полости рта, выяснили эксперты Национальной службы здравоохранения Англии. Об этом сообщает Daily Express.
По словам специалистов, опухоль в ротовой полости может образоваться на внутренней части щек, губах, небе или деснах.
Среди симптомов, которые могут указать на наличие ракового заболевания, помимо изменения голоса, названы также затрудненное глотание, кровотечение и онеменение во рту, шатающиеся зубы, сложности при движении челюсти, непреднамеренная потеря веса, а также красные и белые пятна на слизистой.
При этом медики подчеркнули, что данные симптомы могут указывать и на другие болезни, поэтому не следует поддаваться панике. По словам экспертов, при появлении данных признаков нужно обратиться к врачу.
Ранее британские ученые выяснили, что зудящее веко может быть симптомом редкой формы рака – опухоли глаз. Исследователи зафиксировали случай, когда у 47-летней женщины сильно чесалось веко. Спустя время она обратилась в больницу, где у нее после биопсии выявили рак органа зрения.
По словам специалистов, меланома глаза является довольно редким заболеванием. Об этом недуге также могут свидетельствовать другие симптомы – волнистые линии перед глазами, нечеткость зрения, вспышки света, темное увеличивающееся пятно в глазу.
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