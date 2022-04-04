Названы главные симптомы рака печени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ежегодно в мире регистрируется порядка 780 тысяч случаев рака печени. Это шестое по распространенности онкологическое заболевание. При этом выживают с ним только 13% пациентов, поскольку из-за быстрого развития выявляют его обычно достаточно поздно, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Поскольку рак печени находится на третьем месте по смертности среди других онкологий, важно вовремя распознать его симптомы. Так, следует обратить внимание на следующие признаки: пожелтение кожи и белков глаз, потеря аппетита и тошнота, зуд, усталость, частое кровотечение из носа, припухлость в верхней части живота, а также потемнение цвета мочи.
Есть также люди, которые больше остальных подвержены развитию онкологии печени. В их числе – люди, страдающие циррозом, ожирением или сахарным диабетом, а также те, кто злоупотребляет спиртными напитками и сигаретами. Не исключен и фактор наследственности.
Ранее британские медики выяснили, что регулярное и обильное употребление алкоголя способствует развитию онкологии. По словам специалистов, злоупотребление спиртным влечет развитие рака полости рта, печени, кишечника и молочной железы. Дело в том, что в организме этанол превращается в ацетальдегид, который повреждает клетки и не дает им восстановиться.
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