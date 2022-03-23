Врач-онколог рассказал, чем опасно появление метастазов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Доброкачественную опухоль от злокачественной отличает способность последней метастазировать, что в конечном итоге приводит к появлению новых очагов онкологии и поражению функций отдельных органов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-онколога Андрея Пылева.
Медик объяснил, что опасность метастазов заключается в том, что, в отличие от обычных клеток, у них отсутствует механизм программируемой гибели. С помощью кровеносной и лимфатической систем они перемещаются по организму, при этом продолжая неконтролируемо делиться. Новая локализация метастаз зависит от расположения первичной опухоли, объясняет Пылев. Так, рак желудка, толстой кишки или поджелудочной железы может перейти на печень, поскольку эти органы связаны так называемой воротной веной.
Даже если злокачественная опухоль была удалена вовремя, расслабляться не стоит, считает онколог. По его словам, бывают случаи, когда пациенты находятся в ремиссии годами, однако потом у них снова появляется рак. Пылев рекомендует онкобольным проходить регулярные обследования, чтобы вовремя диагностировать метастазы.
"Наличие онкологического заболевания в анамнезе подразумевает регулярные осмотры и обследования у онколога. <...> Бывают ситуации, когда метастазов уже много, но при этом никаких жалоб еще нет", – объяснил Пылев.
Если метастазы все же появились, то прогнозы по дальнейшему течению заболевания могут быть разными. Они зависят от того, где локализовались раковые клетки, какой орган их дал, а также от их количества. Правильным в таком случае будет проконсультироваться с несколькими онкологами, отмечает Пылев. Бывают случаи, когда лечение уже не только не поможет, но и усугубит ситуацию – тогда все усилия направляются на купирование симптомов болезни, улучшение качества жизни пациента.
Ранее британские медики из организации Cancer Research UK предупредили, что регулярное и обильное употребление алкоголя способствует развитию рака полости рта, печени, кишечника и молочной железы. Дело в том, что организм превращает этанол в вещество, которое способно повредить клетки, мешая им восстановиться.
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