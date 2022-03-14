Врач рассказал, какие симптомы могут быть при раке поджелудочной железы

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Симптоматика опухоли в районе поджелудочной железы очень похожа на диабет, язву желудка или различные болезни желчного пузыря. Об этом рассказал врач-онколог Валерий Егиев порталу "Доктор Питер".

Эксперт уточнил, что для диагностики используются УЗИ и компьютерная томография с контрастированием сосудов.

По словам специалиста, фактором риска может быть наследственность и генетическая предрасположенность. Врач настоятельно рекомендовал тем, у кого подтвердили рак, незамедлительно обратиться к медику, который специализируется на этом виде онкологий.

В материале поясняется, что при раке поджелудочной железы боль в животе и спине усиливается, когда человек ест или лежит.

Ранее корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Оксана Драпкина рассказала о симптомах немого инсульта. Среди признаков данного заболевания – внезапное головокружение, нарушение походки и резкое ухудшение зрения. Кроме того, указывать на немой инсульт могут потеря чувствительности в ногах и руках, речевая дисфункция и асимметрия лица.

