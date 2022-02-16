Чешский врач назвал заложенность ушей симптомом рака

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Врач Центра протонной медицины в Праге Йиржи Кубеш рассказал, по каким неочевидным признакам можно выявить злокачественные новообразования в области шеи. Об этом сообщает Life.ru.
"Например, постоянно заложенные уши – ощущение, похожее на состояние после погружения в бассейн, или постоянная боль в ухе могут быть признаком рака в этой области и вокруг нее", – объяснил Кубеш.
Специалист посоветовал обратить внимание на такие факторы, как отечность шеи и болезненное состояние десен. Кроме того, опасными могут быть язвы, пятна во рту и случаи изменения голоса или охриплости.
Йиржи Кубеш добавил, что рання диагностика онкозаболеваний позволяет более эффективно лечить их, шансы на выздоровление оказываются выше.
Британские врачи из организации Cancer Research UK ранее указали на неочевидные и малоразличимые симптоматические проявления рака костей. В частности, опасения должна вызвать ноющая боль в суставах, а также отеки и припухлости.
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