Медики назвали симптомы трудновыявляемого вида рака

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Почти в половине случаев рак почек выявляется слишком поздно – на третьей или четвертой стадии, однако существуют симптомы, на которые стоит обратить внимание, чтобы вовремя заметить болезнь. Об этом сообщает британская газета The Sun со ссылкой на специалистов благотворительной организации Kidney Cancer UK.

"Просвещение – лучший способ профилактики, поскольку так мы подталкиваем людей следить за симптомами, связанными с раком почек, посещать врача в случае появления каких-то беспокоящих признаков", – сказал глава Kidney Cancer UK Ник Туркентин.

В числе симптомов, которые наблюдаются у пациентов с раком почек, он выделил продолжительную боль в спине или боку, а также слабость и кровь в моче или при кашле. При этом крови может быть совсем немного.

Кроме того, следует обратить внимание на отсутствие аппетита и резкую потерю веса. Свидетельствовать о раке могут и высокое давление, температура, ощущение ломоты и припухлость лимфоузлов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал симптом, который может указывать на развитие онкозаболеваний у мужчин. По его словам, речь идет о железодефицитной анемии, которая указывает на поражение желудочно-кишечного тракта, способное спровоцировать язвы, полипы и рак.