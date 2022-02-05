Врач назвал мужской симптом рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал симптом, который может указывать на развитие онкозаболеваний у мужчин. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалист предупредил об опасности железодефицитной анемии. Данный процесс может указывать на поражение желудочно-кишечного тракта, что, в свою очередь, способно спровоцировать язвы, полипы и онкозаболевания.

При снижении гемоглобина Мясников посоветовал мужчинам оперативно обратиться к врачам.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова ранее объяснила, как снизить риск развития рака. Для этого потребуется перейти к здоровому образу жизни.

По словам эксперта, риск может быть уменьшен на 70%. Необходимо заботиться о нормальном объеме физической активности, а также соблюдать правильную диету.