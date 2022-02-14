Врачи рассказали о неявных симптомах рака костей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Симптоматические проявления рака костей могут быть неочевидными и малоразличимыми. Об этом сообщает "Медик Форум" со ссылкой на британских врачей из организации Cancer Research UK.
По словам специалистов, люди часто принимают симптомы рака костей за проявления самых обыденных и банальных проблем со здоровьем, поэтому глушат их лекарствами или просто игнорируют. Например, одним из распространенных признаков смертельно опасного заболевания является ноющая боль в суставах, которая может возникнуть у людей любого возраста по огромному спектру причин. В таком случае люди принимают анальгетики и не придают боли никакого значения.
Другими возможными проявлениями рака костей могут стать образование отеков и припухлостей и долгое заживание ран на теле. Также обратиться к врачам стоит при ощущении онемения в той или иной части тела, поскольку оно может свидетельствовать о росте опухоли и повреждении нервов.
Кроме того, об опасном заболевании может свидетельствовать появление скованности в суставах, которую часто принимают за последствия физического перенапряжения.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал симптом, который может указывать на развитие онкозаболеваний у мужчин. По его словам, речь идет о железодефицитной анемии, которая указывает на поражение желудочно-кишечного тракта, способное спровоцировать язвы, полипы и рак.
В России из-за пандемии онкологию на поздних стадиях стали выявлять чаще
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: