Врачи рассказали о неявных симптомах рака костей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Симптоматические проявления рака костей могут быть неочевидными и малоразличимыми. Об этом сообщает "Медик Форум" со ссылкой на британских врачей из организации Cancer Research UK.

По словам специалистов, люди часто принимают симптомы рака костей за проявления самых обыденных и банальных проблем со здоровьем, поэтому глушат их лекарствами или просто игнорируют. Например, одним из распространенных признаков смертельно опасного заболевания является ноющая боль в суставах, которая может возникнуть у людей любого возраста по огромному спектру причин. В таком случае люди принимают анальгетики и не придают боли никакого значения.

Другими возможными проявлениями рака костей могут стать образование отеков и припухлостей и долгое заживание ран на теле. Также обратиться к врачам стоит при ощущении онемения в той или иной части тела, поскольку оно может свидетельствовать о росте опухоли и повреждении нервов.

Кроме того, об опасном заболевании может свидетельствовать появление скованности в суставах, которую часто принимают за последствия физического перенапряжения.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал симптом, который может указывать на развитие онкозаболеваний у мужчин. По его словам, речь идет о железодефицитной анемии, которая указывает на поражение желудочно-кишечного тракта, способное спровоцировать язвы, полипы и рак.

