В Москве в 3 раза увеличат выпуск тест-систем для проведения онкологических исследований

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В 2022 году столичный разработчик и производитель NGS-тестов для генетических исследований в области онкологии в 2,8 раза увеличит объем выпуска инновационных тест-систем. Сделать это позволит расширение производства полного цикла. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента инвестиционной промышленной политики столицы Александра Прохорова, медицинская промышленность в Москве представлена 132 организациями. Из них 72 предприятия занимаются выпуском медицинских изделий, а 60 производят специализированное оборудование, в том числе устройства для реанимации пациентов и наркозно-дыхательные аппараты.

"Инновационная продукция производителя NGS-тестов позволяет на основе изучения опухолей назначать персонализированное лечение. Благодаря расширению производства и увеличению объема выпуска этой продукции необходимые анализы уже в ближайший год смогут сдать свыше 14 тысяч человек", – отметил Прохоров.

Тест-система позволяет проводить молекулярно-генетические обследования пациентов с онкологическими заболеваниями груди, яичников, простаты и поджелудочной железы.

Летом 2020 года данные NGS-тесты включили в систему обязательного медицинского страхования Москвы. Методика помогает определить, какие возможные мутации есть в исследуемых генах, а также выявляет пациентов с наследственными формами рака и здоровых носителей мутаций с повышенными онкологическими рисками.

Инновационная тест-система является первой отечественной разработкой в данной области. Она обладает высокой точностью даже в случае работы с образцами низкого качества. В 2020 году Росздравнадзор зарегистрировал NGS-тесты как медицинские изделия, а в 2021 году с их помощью провели порядка 5 тысяч дополнительных обследований пациентов.

Ранее стало известно, что в 2022 году в Москве откроют еще два центра оказания онкологической помощи. Один из них появится на базе больницы № 40, второй – в медицинском комплексе в Коммунарке.