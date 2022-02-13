В Москве в 3 раза увеличат выпуск тест-систем для проведения онкологических исследований

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В 2022 году столичный разработчик и производитель NGS-тестов для генетических исследований в области онкологии в 2,8 раза увеличит объем выпуска инновационных тест-систем. Сделать это позволит расширение производства полного цикла. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя департамента инвестиционной промышленной политики столицы Александра Прохорова, медицинская промышленность в Москве представлена 132 организациями. Из них 72 предприятия занимаются выпуском медицинских изделий, а 60 производят специализированное оборудование, в том числе устройства для реанимации пациентов и наркозно-дыхательные аппараты.
"Инновационная продукция производителя NGS-тестов позволяет на основе изучения опухолей назначать персонализированное лечение. Благодаря расширению производства и увеличению объема выпуска этой продукции необходимые анализы уже в ближайший год смогут сдать свыше 14 тысяч человек", – отметил Прохоров.
Тест-система позволяет проводить молекулярно-генетические обследования пациентов с онкологическими заболеваниями груди, яичников, простаты и поджелудочной железы.
Летом 2020 года данные NGS-тесты включили в систему обязательного медицинского страхования Москвы. Методика помогает определить, какие возможные мутации есть в исследуемых генах, а также выявляет пациентов с наследственными формами рака и здоровых носителей мутаций с повышенными онкологическими рисками.
Инновационная тест-система является первой отечественной разработкой в данной области. Она обладает высокой точностью даже в случае работы с образцами низкого качества. В 2020 году Росздравнадзор зарегистрировал NGS-тесты как медицинские изделия, а в 2021 году с их помощью провели порядка 5 тысяч дополнительных обследований пациентов.
Ранее стало известно, что в 2022 году в Москве откроют еще два центра оказания онкологической помощи. Один из них появится на базе больницы № 40, второй – в медицинском комплексе в Коммунарке.
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