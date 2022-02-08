Плановая медпомощь для детей и онкобольных не будет приостановлена – Минздрав

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В Минздраве России исключили приостановку плановой амбулаторной помощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в заместительной почечной терапии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России", – подчеркнули в пресс-службе.

В Минздраве добавили, что выдача льготных лекарств продолжит осуществляться без ограничений. Кроме того, не претерпит изменений порядок получения направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь и на санаторно-курортное лечение.

Ранее стало известно, что правительство РФ наделило глав регионов правом приостанавливать оказание плановой первичной медпомощи в амбулаторных условиях из-за распространения коронавируса.

В свою очередь, в Минздраве заявили о необходимости возобновления медицинской помощи в полном объеме при стабилизации обстановки. При этом в данный момент следует составить список организаций, временно не оказывающих плановую медпомощь.

"Должна быть определена новая временная маршрутизация пациентов. Это позволит сохранить доступность медицинской помощи для граждан", – добавили в министерстве.

До этого Минздрав опубликовал приказ, согласно которому россияне с 21 февраля смогут получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу. Документ будет формироваться автоматически на основании данных из информационного ресурса по COVID-19.

Срок действия сертификата, полученного на основании теста на антитела, составит шесть месяцев с даты получения результатов исследования.