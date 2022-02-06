В 2022 году в Москве откроют еще два центра оказания онкологической помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице в этом году откроют еще два центра оказания онкологической помощи, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Один из них появится на базе больницы № 40, второй – в медицинском комплексе в Коммунарке.

Отмечается, что в городе продолжается создание центров амбулаторной онкологической помощи, входящих в структуру многопрофильных онкологических медучреждений.

В прошлом году в Москве открыли два новых центра: на базе городской клинической больницы имени Боткина и городской клинической онкологической больницы № 1. В центрах сосредоточены все необходимые диагностические службы для постановки или исключения диагноза онкология. Их оснастили высококлассным оборудованием.

"В 2021 году мы открыли два новых центра амбулаторной онкологической помощи. В них созданы самые широкие возможности для быстрой и качественной диагностики онкологических заболеваний, комфортные условия для лечения пациентов", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, власти разработали клиентские пути пациентов по различным диагнозам для того, чтобы максимально быстро и преимущественно в самом центре провести необходимую диагностику, сократив количество лишних визитов людей к разным врачам.

В зданиях учли все требования безбарьерной среды для пациентов с ограниченными возможностями и сопровождающих их людей. Там оборудованы пандусы, поручни. Для медперсонала предусмотрены удобные раздевалки и зоны отдыха.

Комфортную и дружелюбную атмосферу в центрах амбулаторной онкопомощи создают администраторы – сотрудники центров госуслуг. Они встречают и ориентируют пациентов, помогают записаться к специалистам и оказывают другую необходимую поддержку.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с Москвой 24 предупредила о возможности развития онкозаболеваний из-за употребления популярной еды. Таким негативным воздействием обладают продукты с трансжирами. К опасным блюдам относятся некоторые сладости, а также фастфуд.