В 2022 году в Москве откроют еще два центра оказания онкологической помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В столице в этом году откроют еще два центра оказания онкологической помощи, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Один из них появится на базе больницы № 40, второй – в медицинском комплексе в Коммунарке.
Отмечается, что в городе продолжается создание центров амбулаторной онкологической помощи, входящих в структуру многопрофильных онкологических медучреждений.
В прошлом году в Москве открыли два новых центра: на базе городской клинической больницы имени Боткина и городской клинической онкологической больницы № 1. В центрах сосредоточены все необходимые диагностические службы для постановки или исключения диагноза онкология. Их оснастили высококлассным оборудованием.
"В 2021 году мы открыли два новых центра амбулаторной онкологической помощи. В них созданы самые широкие возможности для быстрой и качественной диагностики онкологических заболеваний, комфортные условия для лечения пациентов", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, власти разработали клиентские пути пациентов по различным диагнозам для того, чтобы максимально быстро и преимущественно в самом центре провести необходимую диагностику, сократив количество лишних визитов людей к разным врачам.
В зданиях учли все требования безбарьерной среды для пациентов с ограниченными возможностями и сопровождающих их людей. Там оборудованы пандусы, поручни. Для медперсонала предусмотрены удобные раздевалки и зоны отдыха.
Комфортную и дружелюбную атмосферу в центрах амбулаторной онкопомощи создают администраторы – сотрудники центров госуслуг. Они встречают и ориентируют пациентов, помогают записаться к специалистам и оказывают другую необходимую поддержку.
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с Москвой 24 предупредила о возможности развития онкозаболеваний из-за употребления популярной еды. Таким негативным воздействием обладают продукты с трансжирами. К опасным блюдам относятся некоторые сладости, а также фастфуд.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: