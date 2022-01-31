Врач назвала признаки немого инсульта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Оксана Драпкина рассказала о симптомах немого инсульта. Об этом сообщает "Доктор Питер".
Среди признаков данного заболевания – внезапное головокружение, нарушение походки и резкое ухудшение зрения. Кроме того, указывать на немой инсульт могут потеря чувствительности в ногах и руках, речевая дисфункция и асимметрия лица.
Эксперт отметила, что немой инсульт, несмотря на легкость течения, опасен, потому что после него может произойти классический инсульт. Риску развития тихого инсульта подвержены люди с сахарным диабетом, артериальной гипертонией и нарушениями сердечного ритма, сообщила специалист.
Ранее кардиолог объяснила, как избежать инсульта тем, кто находится в группе риска. Таким гражданам необходимо регулярно посещать специалистов и не забывать принимать лекарства, сказала врач-кардиолог Дарья Сергеева. Она уточнила, что ведущей причиной инсультов является именно артериальное давление, вне зависимости от того, чувствует человек повышение давления или нет.
"Доктор 24": первая помощь при инсульте
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