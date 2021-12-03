Ученые назвали неочевидный фактор, повышающий риск инсульта

Фото: depositphotos/olly18
Ученые Ирландского национального университета в Голуэе установили, что люди, часто испытывающие гнев и тяжелые физические нагрузки, имеют повышенный риск инсульта. Об этом сообщает "Газета.ру".
В рамках изучения порядка 13,5 тысячи случаев острого инсульта у жителей 32 стран специалисты установили, что каждый одиннадцатый пациент в течение последнего часа перед приступом испытывал гнев или расстройство, а каждый двадцатый – силовые нагрузки.
Ученые проанализировали статистику данных случаев и подсчитали, что тяжелый физический труд повышает риск инсульта в среднем на 60%, а гнев и расстройство – на 30%. Также было установлено, что чаще с инсультом сталкиваются женщины.
Таким образом, исследователи расширили перечень факторов, повышающих риск инсульта, в который входят ожирение, гипертония, курение, а также другие вредные привычки и заболевания.
Ранее главный внештатный невролог столичного Депздрава Николай Шамалов рассказал, что средиземноморская диета способствует профилактике инсульта и различных сердечно-сосудистых расстройств. По его словам, риск инсульта снижает употребление помидоров, которыми богата средиземноморская кухня.
"Доктор 24": инсульты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: