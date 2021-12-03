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Общество

11:38

Ученые назвали неочевидный фактор, повышающий риск инсульта

общество

Фото: depositphotos/olly18

Ученые Ирландского национального университета в Голуэе установили, что люди, часто испытывающие гнев и тяжелые физические нагрузки, имеют повышенный риск инсульта. Об этом сообщает "Газета.ру".

В рамках изучения порядка 13,5 тысячи случаев острого инсульта у жителей 32 стран специалисты установили, что каждый одиннадцатый пациент в течение последнего часа перед приступом испытывал гнев или расстройство, а каждый двадцатый – силовые нагрузки.

Ученые проанализировали статистику данных случаев и подсчитали, что тяжелый физический труд повышает риск инсульта в среднем на 60%, а гнев и расстройство – на 30%. Также было установлено, что чаще с инсультом сталкиваются женщины.

Таким образом, исследователи расширили перечень факторов, повышающих риск инсульта, в который входят ожирение, гипертония, курение, а также другие вредные привычки и заболевания.

Ранее главный внештатный невролог столичного Депздрава Николай Шамалов рассказал, что средиземноморская диета способствует профилактике инсульта и различных сердечно-сосудистых расстройств. По его словам, риск инсульта снижает употребление помидоров, которыми богата средиземноморская кухня.

"Доктор 24": инсульты

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