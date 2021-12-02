Врач назвала фактор, повышающий опасный уровень холестерина

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Избыточный уровень опасного холестерина может возникнуть в организме из-за стресса. Такое заявление сделал врач Тимоти Легг, пишет газета Daily Express.

По мнению специалиста, стресс вызывает сложные химические процессы в организме человека. В частности, состояние нервозности провоцирует выработку гормона кортизола и адреналина. Из-за этого в организме появляются жиры триглицериды, которые вызывают формирование вредного холестерина.

Чтобы избежать волнений, врач посоветовал заниматься спортом и питаться здоровой пищей. В частности, в рацион следует включать бананы, брокколи, шпинат, авокадо и темный шоколад.

Медик напомнил, что высокий уровень холестерина повышает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний из-за закупоривания сосудов. В свою очередь, это может стать причиной инсульта или сердечного приступа.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что продукты, содержащие пальмовое масло, повышают уровень "плохого" холестерина в крови. Он отметил, что этот ингредиент используют в пищевой промышленности при изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий.