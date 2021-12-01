В РФ начнут замещать пораженные участки мозга искусственно выращенными частями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В ближайшие три года российские медики начнут замещать пораженные участки мозга искусственно выращенными частями, заявил директор центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Всеволод Белоусов.

Он отметил, что врачи уже умеют дифференцировать нейроны и стволовые клетки из фибропластов кожи, а также создавать 3D-органоиды и осуществлять биопечать.

"Нам осталось фактически соединить это в единое целое и придать этому всему процессу некую упорядоченность, чтобы мы могли задавать, куда растут аксоны в этом конструкте, куда ведут дендриты, где сидят глиальные клетки и так далее. На это уйдет несколько лет", – приводит Агентство "Москва" слова Белоусова.

Он подчеркнул, что заместительная терапия при различных нейрохирургических вмешательствах, инсультах, черепно-мозговых травмах позволит возвращать утраченные когнитивные или двигательные функции человека.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разрабатывают программное обеспечение, позволяющее врачам определять рак по запаху человека. Отмечается, что для диагностики болезней будут использоваться приборы российского производства.

