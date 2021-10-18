Гинекологи разработали тест, определяющий риск преждевременных родов

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Новый тест, определяющий риск преждевременных родов, разработали гинекологи из Имперского колледжа Лондона, сообщает "Газета.ру".
Разработка ученых позволяет анализировать метаболиты бактерий в мазках из влагалища беременных женщин. Это дает возможность определить состав микрофлоры и иммунный ответ организма на патогены.
В рамках исследования ученые проанализировали более 1 000 мазков, взятых у 400 беременных женщин, установив, что воспалительные процессы и преждевременные роды чаще всего наблюдались у тех пациенток, чей микробиом менялся на протяжении беременности.
Разработанный тест, позволяющий определить метаболический профиль мазка, оказался не менее информативным, чем масс-спектрометрия. Однако новый способ быстрее, дешевле и доступней, подчеркнули ученые.
Они рассчитывают, что разработка позволит эффективно и своевременно выявлять женщин, подверженных риску преждевременных родов, что даст возможность установить наблюдение за ними и снизить риски осложнений.
Авторы исследования также надеются, что в перспективе тест может быть полезен и для определения риска выкидыша, рака шейки матки, бактериального вагиноза и других гинекологических проблем.
Ранее в Минздраве заявили, что у пациенток с коронавирусной инфекцией выше риск преждевременных родов и появления на свет недоношенных детей.
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