Врач объяснила, когда можно планировать беременность после COVID-19

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Врач-репродуктолог, кандидат медицинских наук Мария Милютина рассказала Москве 24, что время безопасного планирования беременности после коронавируса зависит от тяжести перенесенного заболевания.
Ранее академик РАН Дмитрий Пушкарь рассказал, что для мужчины оптимальнее всего будет зачать ребенка спустя три месяца после выздоровления. По его словам, коронавирус оказывает негативное влияние на мужское здоровье. При этом вакцина не дает отрицательного влияния, отмечает специалист.
"Если это было заболевание в легкой форме: один-два дня небольшая температура, какие-то явления ОРВИ, заложенность носа и все, то женщина может планировать беременность в следующем цикле", – сказала Милютина.
По словам специалиста, женщинам позднего репродуктивного возраста (старше 40 лет) при невозможности отложить беременность на 3–6 месяцев важно предварительно проконсультироваться с врачом.
"Также перед беременностью необходимо привиться. Планировать беременность можно в следующем цикле после вакцинации", – добавила репродуктолог.
Вместе с тем Милютина предостерегла от зачатия в период выраженного постковидного синдрома.
Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян заявляла, что вакцинация от коронавируса не несет осложнений для беременных женщин. Порядка 150 тысяч женщин во всем мире, по ее словам, получили прививку от коронавируса, не зная, что беременны.
Специалист отметила, что вакцинация не несет отрицательного воздействия на репродуктивную функцию. В то же время коронавирус смертельно опасен для человека. Среди умерших пациентов с коронавирусом и госпитализированных почти отсутствуют привитые граждане, заключила она.
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