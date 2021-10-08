Гинеколог Минздрава заявила об отсутствии осложнений при вакцинации беременных от COVID-19

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Вакцинация от коронавируса не несет осложнений для беременных женщин, сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян в интервью РИА Новости.

"Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, в мировом масштабе тоже нет", – сообщила эксперт.

Порядка 150 тысяч женщин во всем мире, по словам Адамян, получили прививку от коронавируса не зная, что беременны.

"Они уже родили, все эти женщины без всяких осложнений в плане своего ребенка были родоразрешены и все было нормально", – подчеркнула Адамян.

Специалист отметила, что вакцинация не несет отрицательное воздействие на репродуктивную функцию. В то же время коронавирус смертельно опасен для человека. Среди умерших пациентов с коронавирусом и госпитализированных почти отсутствуют привитые граждане, заключила она.

В конце июня Минздрав России разрешил прививать беременных вакциной "Спутник V". По словам специалистов, следует привиться заранее, но если сделать прививку не получилось, то профилактические меры нужно принять во время вынашивания ребенка.