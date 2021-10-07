Врач назвала оптимальные сроки для зачатия ребенка после COVID-19

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Для мужчины оптимальнее всего будет зачать ребенка через три месяца после болезни. Об этом рассказал академик РАН Дмитрий Пушкарь РИА Новости.
По его словам, коронавирус оказывает негативное влияние на мужское здоровье. При этом вакцина, отмечает специалист, не дает отрицательного влияния.
"Наши ученые внесли свой большой вклад, доказав, что в первые три-четыре месяца организм меняется, но, надеемся, что это потом все возвращается в норму", – сказал Пушкарь.
В конце июня Минздрав России разрешил прививать беременных вакциной "Спутник V". По словам специалистов, следует привиться заранее, но если сделать прививку не получилось, то профилактические меры нужно принять во время вынашивания ребенка.
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