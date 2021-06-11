Врач рассказал, сколько килограммов можно набрать во время беременности

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Директор Института репродуктивной медицины НМИЦ эндокринологии, доктор медицинских наук, профессор Елена Андреева рассказала, как масса тела влияет на зачатие, а также какой набор веса допускается во время беременности. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, важен не только вес во время беременности, но и масса тела, с которой пациентка идет в беременность. Принято считать, что угрозы начинаются, когда индекс массы тела составляет выше 25. Снижение веса на 3–5% до наступления беременности в течение 3–6 месяцев увеличивает шансы на зачатие и вынашивание беременности.

Эксперт отметила, что примерно пять килограммов женщине добавляет непосредственно ребенок. Все набранные свыше килограммы приклеиваются к бокам женщины, малыш от этого не становится ни крепче, ни здоровее. Однако будущая мать в таком положении ведет не такой активный образ жизни, больше отдыхает, и врачи допускают набор веса от 11,5 до 16 килограммов.

Набрать 18 килограммов медики разрешают только женщине с изначальным дефицитом массы тела (ИМТ ниже 18,5).

В случае если индекс массы тела выше 25, но ожирения еще нет, женщина может поправиться не более чем на 7−11 килограммов, уточнила медик.

Ранее врач – акушер-гинеколог Марина Алфимова рекомендовала беременным женщинам раз в месяц сдавать тест на коронавирус, чтобы избежать тяжелого течения болезни.

Специалист объяснила, что коронавирус встречается у многих будущих матерей. При этом она отметила, что пандемия не является поводом для того, чтобы отложить планирование беременности на более благоприятный период.

