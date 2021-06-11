Врач рассказал, сколько килограммов можно набрать во время беременности

Фото: depositphotos/mathom
Директор Института репродуктивной медицины НМИЦ эндокринологии, доктор медицинских наук, профессор Елена Андреева рассказала, как масса тела влияет на зачатие, а также какой набор веса допускается во время беременности. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам специалиста, важен не только вес во время беременности, но и масса тела, с которой пациентка идет в беременность. Принято считать, что угрозы начинаются, когда индекс массы тела составляет выше 25. Снижение веса на 3–5% до наступления беременности в течение 3–6 месяцев увеличивает шансы на зачатие и вынашивание беременности.
Эксперт отметила, что примерно пять килограммов женщине добавляет непосредственно ребенок. Все набранные свыше килограммы приклеиваются к бокам женщины, малыш от этого не становится ни крепче, ни здоровее. Однако будущая мать в таком положении ведет не такой активный образ жизни, больше отдыхает, и врачи допускают набор веса от 11,5 до 16 килограммов.
Набрать 18 килограммов медики разрешают только женщине с изначальным дефицитом массы тела (ИМТ ниже 18,5).
В случае если индекс массы тела выше 25, но ожирения еще нет, женщина может поправиться не более чем на 7−11 килограммов, уточнила медик.
Ранее врач – акушер-гинеколог Марина Алфимова рекомендовала беременным женщинам раз в месяц сдавать тест на коронавирус, чтобы избежать тяжелого течения болезни.
Специалист объяснила, что коронавирус встречается у многих будущих матерей. При этом она отметила, что пандемия не является поводом для того, чтобы отложить планирование беременности на более благоприятный период.
"Доктор 24": беременность после 35 лет
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: