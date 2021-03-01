Врач рассказала, как спланировать беременность в пандемию

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Врач – акушер-гинеколог Марина Алфимова в беседе с Москвой 24 рекомендовала беременным женщинам раз в месяц сдавать тест на коронавирус, чтобы избежать тяжелого течения болезни.
Акушер-гинеколог объяснила, что коронавирус встречается у многих будущих матерей. При этом она отметила, что эпидемия не является поводом для того, чтобы отложить планирование беременности на более благоприятный период.
"Планировать ли беременность сейчас? Конечно, планировать. Мы не знаем, когда закончится эпидемия коронавируса, мы не знаем, будет ли эпидемия какой-либо другой инфекции после нее. Поэтому ждать окончания нецелесообразно", – пояснила Алфимова.
При этом во время планирования акушер-гинеколог посоветовала сдать тест на коронавирус – на всякий случай.
"Я думаю, что в период планирования беременности лучше перестраховаться и сдать тест на коронавирус. Вирус может находиться в организме и бессимптомно. И лучше все-таки дождаться, когда он уйдет из организма", – пояснила специалист.
Что касается непосредственно беременности, по словам Алфимовой, главное – следовать профилактическим мерам: соблюдать перчаточно-масочный режим, социальную дистанцию, избегать мест массового скопления людей.
При этом она рекомендовала беременным женщинам раз в месяц сдавать тест на коронавирус, чтобы в случае выявления инфекции вовремя получить качественную помощь.
"При выявлении и при заболевании коронавирусом во время беременности обязательно нужно обратиться к врачу – вне зависимости от того, есть симптомы или нет. Нужно получить грамотную терапию в зависимости от сложности заболевания", – заявила акушер-гинеколог.
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