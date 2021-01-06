В роддоме при больнице имени Баумана в 2020 году родились 11 тысяч детей

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В крупнейшем столичном роддоме при больнице имени Баумана в 2020 году родились 11 тысяч детей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Крупнейший московский роддом при городской клинической больнице (ГКБ) №29 имени Баумана поставил новый рекорд. В 2020 году здесь родилось 11 тысяч детей", – указано в сообщении.
Как рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии больницы №29 имени Баумана Лариса Есипова, учреждению удалось многого добиться, несмотря на то, что работает оно только 26 лет.
"Мы принимаем самое большое количество родов не только в Москве, но и в России и во всей Европе. За последние несколько лет нам удалось воплотить много идей и сделать родильный дом таким красивым", – заявила специалист.
На данный момент в клинике появились новые отделения – кардиологическое, неврологическое, отделение гнойной хирургии, два хирургических, урологическое. Здесь также начали делать операции, предотвращающие кровотечение у рожающих женщин.
В ноябре 2020 года сообщалось, что жительницы Москвы чаще всего становятся мамами в 29 лет. При этом в минувшем году выросло число горожанок, родивших ребенка в 20 лет. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 10%.
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