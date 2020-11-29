Многодетные мамы из Москвы рассказали, как управляются со своими детьми

В этом году Международный день матери в России отмечают 29 ноября. Светлый и добрый праздник москвички с детьми наверняка проведут в кругу семьи. Мамы из столицы рассказали Москве 24 о том, как воспитывают своих сыновей и дочек, а также остается ли у них время на себя.



"Главное в семье – любить друг друга"

В семье москвички Юлии Березниковой шесть детей. И все, как на подбор, девочки. Самой младшей всего 11 месяцев, а старшей уже 19 лет. В школу ходят две дочки 10 и 8 лет. А еще две девочки, которым 5 лет и 2 года соответственно, пока в детском саду. Старшая дочь теперь живет отдельно, но часто приезжает помогать.

"С домашними делами выручает технический прогресс. Посудомойка, стиральная машина и мультиварка – мои главные помощники. С готовкой не особо заморачиваюсь, в плане еды у нас все непритязательные", – рассказывает Юлия.





Да, бывает, девчонки дерутся между собой. Младшие игрушки делят. Я им не разрешаю, но все равно это иногда случается.

О себе Юлия говорит так: "Стрессоустойчивая". Это профессиональное, она работает воспитателем в детском саду. Признается, что на самом деле чем больше детей, тем легче.





Никогда не думала, что у меня будет столько детей. Всегда была пацанкой, о большой семье и не думала даже. И знакомых многодетных семей не было. Но нисколько не жалею о том, как случилось. О седьмом ребенке не думала, хотя все подкалывают.

"Самое главное в семье – любить друг друга, дорожить каждым днем, проведенным вместе, уважать друг друга и не обижать", – говорит Юлия.

От детей ей хочется отдохнуть, но очень редко. Говорит, куда больше сил съедает рутина. Вот от нее она бы отдохнула с большим удовольствием.



"Иду с двойней, и каждый второй: "А как это?"

Надежде Юшкиной 42 года, она мать троих детей. Сейчас ее сыновьям Даниилу и Никите по 20 лет, а младшей дочке 10 лет. По словам Надежды, сложности в воспитании нескольких детей у нее были только физические, так как во время первой беременности она вынашивала двойню.

"Когда они были маленькие, их обоих надо было одновременно кормить, а взять на руки было очень сложно. Мне пришлось брать помощницу для того, чтобы просто выходить погулять, потому что, как я ни пыталась со всем своим хозяйством загрузиться в лифт или спуститься по лестнице, это совершенно было невозможно. А когда нам нужно было ехать в больницу, то, чтобы отнести их до больницы, одного я брала на руки, а второго – в рюкзачок на спину. Вид у меня, конечно, был тот еще – просто потрясающий", – рассказывает Надежда.

По ее словам, 20 лет назад было сложно найти даже коляску сразу для двух детей. Для всех окружающих в то время двойня была в диковинку.





Когда я шла со своей огромной коляской с двойней, наверное, каждый второй подходил и спрашивал: "А как это?" Я все время думала, как коротко объяснить людям, но потом нашелся универсальный ответ: все то же самое, но в два раза быстрее. Как это можно еще описать, особенно когда у тебя двое мальчишек.

А с младшей дочкой на руках Надежда даже смогла выиграть конкурс красоты "Миссис Москва – 2010". "С младшей я как раз выходила корону получать, она была с соской, ей было буквально несколько месяцев", – рассказала она.





Я никогда не делала из этого сложности и трудности. Дети были всегда со мной, я всегда ездила с ними на работу, брала их в путешествия. Главное – как к этому относиться: будешь к этому относиться легко, то у тебя все получится, если будешь высматривать трудности в каждом дне и на каждом ровном месте, то ты их увидишь.

Надежда убеждена, что матери рожают и воспитывают своих детей для того, чтобы украсить свою жизнь. Также многодетная мать уверена, что заботу о детях можно легко сочетать с работой, хобби и другими занятиями.



"От детей обычно отдыхаю в метро"

У Ольги Жемелинской двое детей. Сейчас ее 9-летний сын и 8-летняя дочка стараются помогать своей маме, но были времена, когда управляться с ними было не так просто.

"С момента, когда я стала мамой, поняла, что у меня есть суперспособности, я могу много дел делать одновременно. Например, с раннего возраста их брать, а то бывало так, что один ребенок у тебя на руках, другому памперс меняешь одной рукой, потому что один уже вроде побольше и может есть, другой маленький и на руках постоянно", – рассказывает Ольга.





Или когда мы жили такой прямо огромной семьей, а я была в декрете, успевала приготовить еду на большую семью, детей еще чем-то занять, какими-то играми. Бывает, конечно, что перегораешь, но, когда ты мама, тебе некогда срываться, ты можешь про себя сказать, что ты устала, но ребенок требует внимания, и ты не можешь на него сорваться, накричать. Скрываю свою усталость. Материнство – нелегко, но приятно.

Ольга в шутку говорит, что бесят дети часто. Но проблемы быстро решаются, и все встает на круги своя. С возрастом дети начали помогать ей прибираться, мыть посуду. По словам Ольги, самое тяжелое время – пока они не пошли в детский сад. Сейчас стало гораздо проще.





У меня есть лайфхак в плане отдыха: я от детей обычно отдыхаю в метро, когда еду на работу. Я очень люблю читать, и вот это как раз было то время, когда я могла почитать, пока еду.

Своих детей Ольга учит самостоятельности. Она старается прививать им этот навык с самых ранних лет. А те и не против, помогают маме с удовольствием. И, конечно, с праздником поздравлять не забывают. В этом году в День матери ребята записывали видеопоздравления.



"Дети шумные, но без них скучаем"

Москвичка Екатерина Огородник вместе с мужем воспитывает двух дочерей 7 и 6 лет. Признается, что девчонки очень шумные. Конечно, они это не нарочно. Дети же все-таки.

"Они не специально, просто очень громкие сами по себе, громко разговаривают. Их самих шум абсолютно не напрягает, поэтому если они играют в игру, то громко, если смотрят мультики, то тоже громко. Приходится одергивать, напоминать, что шумно. Но семья к этому давно привыкла", – говорит собеседница Москвы 24.





Например, с утра выходной, тишина в доме, все спят. Они просыпаются, как привыкли: по режиму, в 7 утра. Начинают играть, потом, к примеру, сами завтракают. Это топот, стук дверьми, стук посуды, они достают хлопья, в общем, все это очень шумно.

Добавляют шума и пластиковые игрушки, говорит Екатерина. Такой грохот, по ее словам, сложно с чем-либо спутать.

"Вы не представляете, как гремит пластик, особенно лего. Когда конструктор мешают в коробке, ничто так не оглушает. При этом они еще и общаются. Мы какое-то время назад поймали себя на мысли, что при всем этом шуме еще и нормально спим. Но, когда у нас остаются гости с ночевкой, нам приходится и гостей предупреждать, и вставать вместе с детьми, чтобы напоминать детям, что люди еще спят", – рассказывает москвичка.





Дети – это свои люди. С возрастом круг общения сужается, очень мало своих людей, которые тебя знают, как есть, твои сильные и слабые стороны, которые простят, всегда поймут. А у нас они родились.

На День матери девочки дарят Екатерине рисунки или открытки, которые они сделали своими руками. "Конечно, это умиление. Причем ты чувствуешь это не только в День матери, а от любого рисунка, который создан от души", – признается мама.

Екатерина говорит, что наступают моменты, когда от детей хочется отдохнуть. Но все это заканчивается тем, что она начинает скучать по своим любимым дочкам. Отпуск они, как правило, проводят всей семьей.

Москва 24 поздравляет всех мам с праздником, желает крепкого здоровья, любви и семейного благополучия.



Илона Соболева, Анатолий Федотов, Никита Камзин