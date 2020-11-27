Собянин вручил награды многодетным семьям накануне Дня матери

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. Мишин

Сергей Собянин вручил почетные знаки "Родительская слава города Москвы" многодетным семьям.

На церемонии глава города поздравил женщин с наступающим Днем матери, который отмечается 29 ноября. Собянин отметил, что многодетных семей награждают за родительский труд и воспитание подрастающего поколения.

Отмечается, что в Москве сейчас проживают 165,8 тысячи многодетных семей. В них воспитываются 416,7 тысячи детей. Знаком "Родительская слава города Москвы" награждаются многодетные родители, которые состоят в браке не менее 10 лет и проживают в Москве. При присвоении награды одному из родителей выплачивается 211,2 тысячи рублей.

"В этот день награждаем за воспитание детей, воспитание подрастающего поколения, за материнский труд, родительский труд. И, несмотря на пандемию, несмотря на все ограничения, сложности, мы все-таки решили эту традицию не ломать, не отменять, а провести награждение", – подчеркнул Собянин.

По словам градоначальника, численность многодетных семей в Москве выросла в 2,5 раза по сравнению с показателем 10-летней давности.

"Теперь в каждой школе, в каждом детском саду есть дети из многодетных семей. От 500 тысяч детишек – это дети многодетных семей", – заявил Собянин.

Он отметил, что воспитание детей является героическим поступком. По словам главы города, столичные власти также прилагают усилия по созданию комфортных условий для воспитания детей. В частности, в Москве создаются школы, детские сады, а также реконструируются детские поликлиники. Помимо этого, в столице строят перинатальный и неонатальный центры, а также выполняется программа реконструкции родильных домов.

"И вся общественная среда во многом нацелена на детей: создание детских парков, скверов, площадей, в которых можно спокойно и безопасно гулять, создание специальных развлекательных детских центров, образовательных центров", – подчеркнул Собянин.

Мэр заявил, что Москва является городом детства и молодежи, и выразил слова благодарности многодетным родителям.

Ранее депутат Мосгордумы Людмила Гусева сообщила, что одной из задач столичных властей является увеличение финансирования программ отдыха и оздоровления для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Всего фракция "Единая Россия" вносила 11 поправок по вопросам социальных гарантий москвичей. По ее словам, они направлены на улучшение качества жизни горожан.