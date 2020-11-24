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12:49

Собянин упростил оформление пенсии при потере кормильца

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин подписал постановление, которым упростил оформление пенсии при потере кормильца. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства.

Согласно постановлению, гражданам больше не придется представлять в Главархив Москвы свидетельства о регистрации брака и другие акты гражданского состояния. Сведения, доказывающие родство, Главархив будет получать самостоятельно в электронном виде.

Постановление о внесении изменений в административный регламент предоставления госуслуги вступает в силу с 1 января 2021 года.

Также мэр выделил дополнительные средства на тестирование на COVID-19 и выплаты пособий на детей. В частности, на выплату ежемесячного пособия на ребенка и пособий многодетным семьям из резервного фонда правительства до конца года выделят 3,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что потребность в дополнительных средствах возникла из-за роста семей – получателей пособий.

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