Собянин выделил дополнительные средства на тестирование на COVID-19 и детские пособия

12:39
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин выделил дополнительные средства на тестирование на COVID-19 и выплаты пособий на детей. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.
На выплату ежемесячного пособия на ребенка и пособий многодетным семьям из резервного фонда правительства до конца года направят 3,5 миллиарда рублей. Отмечается, что потребность в дополнительных средствах возникла из-за роста семей – получателей пособий.
Помимо этого, свыше 800 миллионов рублей направят на оплату услуг частных медицинских лабораторий, проводящих лабораторно-диагностические исследования на COVID-19 по заказу столичных властей.
Это позволит провести порядка миллиона исследований. Перечень частных лабораторий, проводящих исследования, расширят за счет включения в него АО "Клиника К+31".
Также гранты в общем объеме три миллиона рублей выделили Военно-медицинской академии имени Кирова, 3-му Центральному военному клиническому госпиталю имени Вишневского и Лечебно-реабилитационному клиническому центру Минобороны России.
Эти средства пойдут на материальное поощрение военных врачей и гражданского персонала военно-медицинских учреждений, принимавших участие в лечении пациентов в коронавирусных госпиталях Москвы в апреле – мае 2020 года.
В России за последние сутки выявили 24 326 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 230 (21,5%) заболевших. Всего в стране выявлено 2 138 828 случаев COVID-19, вылечился 1 634 671 человек, скончался 37 031.
В мире обнаружено уже более 58,4 миллиона случаев заражения, свыше 1,385 миллиона человек скончались.
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