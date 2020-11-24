Собянин выделил дополнительные средства на тестирование на COVID-19 и детские пособия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин выделил дополнительные средства на тестирование на COVID-19 и выплаты пособий на детей. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

На выплату ежемесячного пособия на ребенка и пособий многодетным семьям из резервного фонда правительства до конца года направят 3,5 миллиарда рублей. Отмечается, что потребность в дополнительных средствах возникла из-за роста семей – получателей пособий.

Помимо этого, свыше 800 миллионов рублей направят на оплату услуг частных медицинских лабораторий, проводящих лабораторно-диагностические исследования на COVID-19 по заказу столичных властей.

Это позволит провести порядка миллиона исследований. Перечень частных лабораторий, проводящих исследования, расширят за счет включения в него АО "Клиника К+31".

Также гранты в общем объеме три миллиона рублей выделили Военно-медицинской академии имени Кирова, 3-му Центральному военному клиническому госпиталю имени Вишневского и Лечебно-реабилитационному клиническому центру Минобороны России.

Эти средства пойдут на материальное поощрение военных врачей и гражданского персонала военно-медицинских учреждений, принимавших участие в лечении пациентов в коронавирусных госпиталях Москвы в апреле – мае 2020 года.

В России за последние сутки выявили 24 326 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 230 (21,5%) заболевших. Всего в стране выявлено 2 138 828 случаев COVID-19, вылечился 1 634 671 человек, скончался 37 031.

В мире обнаружено уже более 58,4 миллиона случаев заражения, свыше 1,385 миллиона человек скончались.

