Рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 января в Москве будет ниже инфляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 января будущего года в столице будет ниже инфляции. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума городского правительства.

"Ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда с 1 января 2021 года будет увеличена на 3,5%. Ставка платы за содержание жилого помещения будет проиндексирована на 4,6%. Минимальный размер взноса на капремонт будет увеличен на 3,5%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об индексации тарифов на водоснабжение, отопление, электроснабжение и другие коммунальные услуги примут позднее, а вступит оно в силу не ранее 1 июля будущего года.

Таким образом, совокупный рост платежки за ЖКХ с января будущего года будет ниже ожидаемого уровня инфляции.

Все действующие льготы и другая соцподдержка граждан по оплате услуг ЖКХ сохранится, добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство России упростит условия получения субсидий на оплату жилья и услуг ЖКХ. Данная мера будет введена в обиход в 2021 году.

Кроме того, Общероссийский народный фронт направил премьер-министру предложение полностью компенсировать расходы на оплату ЖКУ семьям, где на человека приходится доход на уровне прожиточного минимума или ниже.

