В Москве не планируется отмена бесплатного посещения ООПТ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве сохранится бесплатное посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения в Москве и в дальнейшем будет оставаться бесплатным", – указано в сообщении.

Уточняется, что Сергей Собянин уже подписал соответствующее постановление. Согласно документу, от платы освобождаются все граждане.

Что касается особо охраняемых природных территорий федерального значения, то льготные категории граждан будут определяться на уровне региональных властей.

Ранее в столице взяли под охрану еще восемь памятников природы. В числе объектов – Андреевский овраг в Нескучном саду, уникальный старый дуб на Тверском бульваре, четыре родника в Голосове овраге и другие. Всего к середине 2020 года в Москве создали 140 особо охраняемых природных территорий.

