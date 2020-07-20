Собянин рассказал о создании новых заповедных территорий Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сергей Собянин рассказал о создании в столице 18 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) площадью свыше 1 730 гектаров. На сегодняшний день в столице под особой охраной находятся 140 природных территорий.

"Созданные в Москве особо охраняемые природные территории, на которых вмешательство в экосистему сведено к минимальному уровню, занимают более 17 тысяч гектаров, на которых обитают 569 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Москвы", – написал мэр на своем персональном сайте.

Глава города подчеркнул, что создание заповедных зон является важнейшей частью программы развития столицы. По его словам, необходимо учесть множество нюансов, а также обсудить проект с тысячами заинтересованных людей.

"В июне – июле нынешнего года я подписал решения о создании в Москве 18 новых особо охраняемых природных территорий площадью свыше 1 730 гектаров", – говорится в сообщении.

Собянин подчеркнул, что каждая новая ООПТ является уникальным природным объектом. Он пояснил, что это может быть неповторимый ландшафт, редкие деревья и растения, гнездовья птиц или места обитания животных.

По словам мэра, Москва является самым зеленым мегаполисом в мире. Каждый год обустраиваются парки и скверы, создаются зоны для отдыха и занятий спортом на улице.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что три уникальных "сада здоровья" созданы на природных территориях в Москве. Там можно отдохнуть и позаниматься спортом. В "садах здоровья" высадили растения с учетом их фитонцидных свойств, что делает воздух целебным.

При реализации проектов особое внимание уделили слабовидящим группам населения. Для них установили таблички Брайля, а в парке "Седьмое чувство" построена тактильная дорожка для ходьбы.

В прошлом году в Москве благоустроили почти 160 парков, скверов и знаковых объектов. Работы провели на территории поймы реки Яузы вдоль Заповедной улицы, в Детском Черкизовском парке, парке усадьбы Люблино, парке Дружбы, парке Победы в Зеленограде и парке на набережной в Капотне. Всего с 2011 по 2019 год в Москве благоустроили 732 парка и сквера.

