В Москве взяли под охрану еще восемь памятников природы

29 сентября, 19:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в столице взяли под охрану еще восемь памятников природы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Один из защищенных объектов – Андреевский овраг в Нескучном саду. Его территория занимает 3,53 гектара, а сам он является частью Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Особенность участка – высокое природное разнообразие.
По похожей причине под защиту взяли обнажения контакта меловых песков и моренных отложений московского ледника в Дьяковском овраге. Здесь гнездятся сразу несколько видов птиц, таких как соловей, варакушка, серая ворона, кряква, и некоторые другие.
Часть объектов сохранят из-за уникальных растений, которые там произрастают. Например, новое постановление защитит уникальный старый дуб на Тверском бульваре, , коломенские дубы, старые липы в парке усадьбы Богородское, ясеневую рощу у Коломенского ручья и дубняк в Воронцовском парке.
Кроме того, защиту предоставят такому памятнику природы, как четыре родника в Голосове овраге на площади 0,59 гектара.
К середине 2020 года в Москве создали 140 особо охраняемых природных территорий. К ним, в частности, относятся национальный парк "Лосиный остров", 11 ландшафтных заказников и 115 памятников природы.
Ранее мэр Москвы рассказал, что создание и развитие природных заповедных зон является одним из приоритетов для столицы. Несмотря на строгие требования к таким территориям, глава города подчеркнул, что сосуществование природы и человека возможно.
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